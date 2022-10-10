Омский «Авангард» потерпел разгромное поражение в матче с ХК «Куньлунь»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске прошел матч сезона 2022-2023 Чемпионата КХЛ. На льду «G-Drive Арены» «Авангард» встретился с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась в пользу соперника омских «ястребов» со счетом 4:0.

Первый период был напряженным - ни одной из команд не удалось забросить ни одной шайбы. Однако уже на пятой минуте второго периода счет открыл нападающий пекинцев Брэндон Ип благодаря передачам от Бретта Поллока и Джейсона Фрэма он забил гол в ворота омичей.

В третьем периоде на пятой минуте преимущество «Куньлуня» удвоил Девин Броссо с передачи Паркера Фу. Через девять минут уже сам Паркер Фу забросил шайбу омичам - счет 3:0.

Итан Верек забил финальный гол в пустые вороты омских «ястребов». Таким образом, матч завершился разгромным поражением для омичей после прошлой уверенной победы над магнитогорским «Металлургом».

Напомним, следующий матч «Авангард» проведет в Омске на «G-Drive Арене» в этот четверг, 13 октября в 19:30 по местному времени. Омские «ястребы» встретятся на льду с хабаровским «Амуром».