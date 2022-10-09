В Омске разыскивают мужчину, стащившего чужой телефон из общежития

Фото: скриншот с видеокамер предоставлен пресс-службой УМВД России по Омской области.

Накануне в городской отдел полиции №10 поступило сообщение о краже мобильного телефона из общежития, расположенного на улице Орджоникидзе в центре Омска.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания. Предполагаемый злоумышленник попал на их кадры. Личность омича, который может быть причастен к краже телефона, не установлена.

Если вы располагаете информации о личности мужчины на фото, позвоните в полицию по телефонам: 89139692668, 79-37-02, 102 (02).

Напомним, в Омске задержали ранее судимого за кражи мужчину из Тобольска, который приехал в город, чтобы отправиться в монастырь, но вместо этого украл телефон из хостела, где поселился.