Спортсмены из Омска выиграли 45 медалей на Летних игр паралимпийцев

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Омские спортсмены завоевали 45 медалей на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Сочи. Часть из них накануне принесли пловцы, фехтовальщики и теннисисты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Так, Юлия Майя из сборной женской команды по фехтованию на шпаге завоевала «золото». Высшей награды были также удостоены представили мужской команды по данному виду спорта - Александр Кузюков, Илья Голтелов и Алексей Фоменков. «Серебро» у Романа Федяева. Бронзовые награды у двух омичек - Анны Клименковой и Вероники Васильевой.

Девять наград омской команде принесли пловцы. Обладателями «серебра» стали Игорь Столярский, Диана Кольцова, Вероника Антонова, Полина Федосеенко, Максим Давыдов. «Бронза» у Вероники Медчаиновой, Анастасии Голиковой, а также у Максима Давыдова.

В настольном теннисе серебряные награды получили Кирилл Абдикаримов и Станислав Якушев.

- С 1996 года наши спортсмены неизменно покоряют пьедестал Паралимпийских игр, завоевав уже 21 медаль. Сегодня они вновь демонстрируют неимоверную силу духа, мастерство и нацеленность на результат. Видно, что они не собираются сдавать позиции, достойно представляя наш регион: в общекомандном зачете Омская область сейчас входит в десятку сильнейших, - сказал региональный министр спорта Дмитрий Крикорьянц.