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Общество9 октября 2022 7:50

Путин присвоил звание заслуженного работника транспорта РФ инженеру из Омска

Его обладателем стал Дмитрий Богушевский, работающий на омском заводе гражданской авиации более 20 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне главный инженер «Омского завода гражданской авиации» Дмитрий Богушевский был удостоен звания Заслуженный работник транспорта Российской Федерации. Соответствующий указ в минувшую пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту указа, Дмитрию Богушевскому было присвоено данное почетное звание «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу». Пост главного инженера на предприятии, которое является важным для авиационной промышленности страны, он занимает уже свыше 20 лет.

Напомним, завод гражданский авиации был фактически открыт в Омске 5 февраля 1945 года. До 1969 года он носил название «Омские авиационные ремонтные мастерские № 41 Западно-Сибирского управления гражданского воздушного флота», после чего был переименован в «Завод № 41 гражданской авиации». С 1994 года носит нынешнее название - «Омский завод гражданской авиации».