Гол Юрова из «Металлурга» в ворота омского «Авангарда» судьи засчитали по ошибке

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне судьи в матче «Авангарда» с «Металлургом» в рамках сезона 2022-2023 Чемпионата КХЛ ошибочно засчитали шайбу, заброшенную в ворота омичей от Данилы Юрова. Об этом сообщили в КХЛ.

- На 57 минуте матча «Авангард» - «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка - шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам и болельщикам за данный эпизод,- прокомментировали в судейском департаменте КХЛ.

Таким образом, матч закончился со счетом не 5:1 в пользу команду Рябыкина, а - 5:0. Магнитогорцы потерпели уж точно сокрушительное поражение.

Напомним, матч «Авангарда» с магнитогорским «Металлургом» прошел в эту субботу, 8 октября, на «G-Drive Арене» в Омске. Сегодня, 9 октября, омские «ястребы» встретятся с пекинским «Куньлунь Ред Стар».