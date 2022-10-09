Продажу билетов на поезда из Симферополя в Омск возобновили

Фото: телеграм-канал Гранд Экспресс Тур

Накануне железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов на поезда №76 Симферополь – Омск и №075Н Омск-Симферополь, которая была раннее приостановлена.

Как указано на сайте перевозчика, продажа билетов на 9 октября возобновлена на следующие поезд - №76 Симферополь – Омск, №174 Москва – Евпатория, №316 Адлер – Симферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск,№8 Севастополь – Петербург, №28 Симферополь - Москва, №316 Симферополь – Адлер.

Таким образом, отправиться из Симферополя домой омичи смогут уже сегодня днем. Поезд же из Омска отбыл этим утром в Симферополь.

Напомним, ранее движение поездов было приостановлено из-за разрушения участка железнодорожных путей на Крымском мосту в результате подрыва фуры, который произошел в минувшую субботу, 8 октября. Уже вечером того же дня поврежденное ж/д полотно удалось восстановить.