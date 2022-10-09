Омский «Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом» на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске на «G-Drive Арене» прошел матч сезона 2022-2023 чемпионата КХЛ. На льду «Авангард» встретился с магнитогорским «Металлургом». Игра завершилась уверенной победой омичей со счетом 5:1.

Счет в матче открыли омские «ястребы» - на 16 минуте первого периода Павел Дедунов забросил шайбу в ворота «Металлурга».

Уже на 16 минуте второго периода Иван Телегин удвоил счет благодаря передачам от Антона Белова и Владимира Ткачёва.

В третьем периоде на 8 минуте Фёдор Малыхин увечил преимущество «ястребов» за счет передач от Виктора Сведберга и Павла Дедунова - счет 3:0.

Четвертый гол в ворота соперника омская команда забросила спустя несколько минут - на 14 минуте третьего периода.

Первая шайба с начала игры в ворота омичей прилетела от Данила Юрова из магнитогорского «Металлурга».

Пятый гол соперникам забросил в пустые ворота нападающий «Авангарда» Владимир Жарков. Таким образом, матч закончился победой омских «ястребов».

Напомним, сегодня, 9 октября, в 17:00 по Омску на льду «G-Drive Арены» «Авангард» встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».