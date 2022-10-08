Омская полиция больше месяца пытается найти двух девушек с чужой банковской картой

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Двух девушек с чужой банковской картой уже больше месяца пытается найти омская полиция. Оперативники повторяют ориентировку от 23 августа.

Разыскиваются две омички, предположительно причастные к краже денежных средств с электронного кошелька 18-летней пострадавшей.

Дело в том, что юная леди потеряла карточку на прогулке где-то в центре Омска. Заметила она это лишь на следующий день. К этому моменту на карте не хватало 9 650 рублей.

В ходе следствия, правоохранительные органы изъяли в одном из магазинов видеозапись с предположительными воровками. Сейчас поиски продолжаются. Омичей просят сообщить, если кто-то узнал двух девушек, по телефонам: 79-34-81, 8-913-969-26-68 или 102.