1 662 пары обменялись кольцами в омских ЗАГСах в сентябре

В августе зарегистрировано максимальное количество обращений за 5 лет по установлению отцовства. Фото: Андрей КАРА

В омских ЗАГСах в сентябре обменялись кольцами 1 662 пары. Об этом сообщает профильное управление.

Судя по данным, сентябрь оказался одним из самых популярных месяцев по количеству свадеб. Узами брака сочетались на 74 пары больше, чем в августе. К слову, разводом тоже было меньше – 813, когда в августе эта цифра достигла 865.

Между тем, в прошлом месяце омичи в 2 раза чаще обращались в ЗАГС за установлением отцовства. Свои данные в свидетельстве о рождении детей заполнили 549 человек. Это максимальный показатель за последние 5 лет.