Омичка купила у мошенников подарочный тур в Абхазию

Вместо отдыха на Черном море супругам приходится посещать полицию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Подарочный тур в Абхазию для мужа за 57 тысяч рублей купила 43-летняя жительница Кировского округа. А теперь в хищении средств разбирается УМВД России по Омской области.
Все дело в том, что женщина хотела порадовать супруга, и тут на глаза ей попалось выгодное предложение в интернете. Недолго думая, она перевела средства по указанным реквизитам и стала ждать, когда на почту придут долгожданные билеты.
Спустя неделю омичка поняла, что нарвалась на мошенников и обратилась в полицию.
- Возбуждено уголовное дело, проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД.