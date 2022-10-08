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Происшествия8 октября 2022 11:30

Омичка купила у мошенников подарочный тур в Абхазию

Женщина повелась на низкую цену и прогорела на путевках
Виктория КОВЕРНЕВА
Вместо отдыха на Черном море супругам приходится посещать полицию.

Вместо отдыха на Черном море супругам приходится посещать полицию.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Подарочный тур в Абхазию для мужа за 57 тысяч рублей купила 43-летняя жительница Кировского округа. А теперь в хищении средств разбирается УМВД России по Омской области.

Все дело в том, что женщина хотела порадовать супруга, и тут на глаза ей попалось выгодное предложение в интернете. Недолго думая, она перевела средства по указанным реквизитам и стала ждать, когда на почту придут долгожданные билеты.

Спустя неделю омичка поняла, что нарвалась на мошенников и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело, проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД.