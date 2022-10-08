«Стройбетон» сдал разноуровневый дом на Левобережье Омска

Дом располагается на улице Шаронова, 25
Фото: пресс-служба администрации города Омска
На Левобережье Омска сдан в эксплуатацию многоквартирый дом на улице Шаронова. Об этом сообщает горадминистрация.
Разрешающие документы были выданы департаментом архитектуры. Застройщиком выступило ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое».
В здании располагаются 167 квартир: 83 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Высота строения от 14 до 18 этажей.