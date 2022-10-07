В Омске несостоявшийся монах украл телефон у соседки в хостеле

Негоже монахам чужие телефоны в ломбарды сдавать, но житель Тобольска-то им уже точно не станет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Тобольска приехал в Омск, чтобы отправиться в монастырь, но не добрался до него и украл телефон у другой гостьи нашего города.

Накануне в городской отдел полиции обратилась 58-летняя жительница Ижевска, проживающая в омском хостеле на улице Серова. Она рассказала, что вечером положила телефон на стол заражаться, после чего пошла спать. На следующая утро, проснувшись, она его не обнаружила на месте. Как выяснили оперативники, в номере с ней проживал мужчина, который съехал буквально до того, как она заметила пропажу смартфона.

Личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Тобольска, который приехал в Омск неделю назад, чтобы отправиться жить в один из монастырей на территории региона. Задержали злоумышленника недалеко от места преступления - в другом хостеле, расположенном на Иртышской Набережной.

Как выяснили правоохранители, до монастыря подозреваемый так и не добрался, но в ломбард все-таки дошел, чтобы сдать туда похищенный телефон. Смартфон обнаружили там и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении 39-летнего несостоявшегося монаха завели уголовное дело по статье «Кража». Примечательно, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. Из тюрьмы за последнюю кражу он вышел только в прошлом году.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который украл телефон из сумки омички. Тогда женщина попросила его присмотреть за вещами на вокзале, пока она будет покупать билеты в кассе.