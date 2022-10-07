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Происшествия7 октября 2022 12:25

Жителя Омска оштрафовали на 1 тысячу рублей за запрещенную песню «Грота»

Омич разместил музыкальную композицию, внесенную в список экстремистских материалов, на своей странице
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Песня, за которую омич получил штраф, вышла свыше 10 лет назад.

Песня, за которую омич получил штраф, вышла свыше 10 лет назад.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Омска признали виновным в административном правонарушении - он разместил на своей странице в социальной сети запрещенную песню. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

По материалам дела, мужчина на своей странице в соцсетях опубликовал запрещенную песню омской группы «Грот» - «Дым». Музыкальная композиция была включена Минюстом РФ в Федеральный список экстремистских материалов.

Омич вину признал и подтвердил, что страница, созданная в 2013 году, принадлежит ему. Сама же песня «Грота» была опубликована на ней давно. Сейчас она удалена со страницы.

Советский районный суд обязал мужчину выплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу. Обжаловать его омич не стал.