Жителя Омска оштрафовали на 1 тысячу рублей за запрещенную песню «Грота»

Песня, за которую омич получил штраф, вышла свыше 10 лет назад.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителя Омска признали виновным в административном правонарушении - он разместил на своей странице в социальной сети запрещенную песню. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
По материалам дела, мужчина на своей странице в соцсетях опубликовал запрещенную песню омской группы «Грот» - «Дым». Музыкальная композиция была включена Минюстом РФ в Федеральный список экстремистских материалов.
Омич вину признал и подтвердил, что страница, созданная в 2013 году, принадлежит ему. Сама же песня «Грота» была опубликована на ней давно. Сейчас она удалена со страницы.
Советский районный суд обязал мужчину выплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу. Обжаловать его омич не стал.