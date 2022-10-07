Жителя Омска оштрафовали на 1 тысячу рублей за запрещенную песню «Грота»

Песня, за которую омич получил штраф, вышла свыше 10 лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Омска признали виновным в административном правонарушении - он разместил на своей странице в социальной сети запрещенную песню. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

По материалам дела, мужчина на своей странице в соцсетях опубликовал запрещенную песню омской группы «Грот» - «Дым». Музыкальная композиция была включена Минюстом РФ в Федеральный список экстремистских материалов.

Омич вину признал и подтвердил, что страница, созданная в 2013 году, принадлежит ему. Сама же песня «Грота» была опубликована на ней давно. Сейчас она удалена со страницы.

Советский районный суд обязал мужчину выплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу. Обжаловать его омич не стал.