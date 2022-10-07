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Общество7 октября 2022 11:20

Объявлен повторный аукцион на строительство школы в Омске за 1,2 млрд рублей

Построить школу в микрорайоне «Серебряный берег» никто не захотел
Виктория КОВЕРНЕВА
Здание должно быть построено в 2024 году.

Здание должно быть построено в 2024 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Торги на строительство образовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» не состоялись. Мэрия Омска объявила о повторном проведении торгов.

Напомним, что реализация проекта по строительству образовательного учреждения в центре Омска рассчитана до 2024 года. Стоимость работ составит 1,2 млрд. рублей.

Современную школу на 1100 учащихся планируется разместить на земельном участке в 105 метрах южнее относительно жилого дома 105, корпус 1 по улице Красный Путь