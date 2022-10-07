В Омске из окна многоэтажки в поселке Светлом выпал мужчина

Незадолго до трагедии мужчина вышел из тюрьмы Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске из окна выпал еще один житель города. Трагедия произошла во вторник, 4 октября, в поселке Светлый в Ленинском округе.

Как выяснили правоохранители, 43-летний мужчина выпал из окна квартиры на 4 этаж многоэтажки по улице Маргелова. Омич получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.

Позже изданию Om1.ru стало известно, что погибший незадолго до трагедии вышел из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за причинение среднего вреда здоровью.

Напомним, ранее в Омске из окна 13 этажа многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого выпал 23-летний парень. Приехавшие на место медики не смогли его спасти - он скончался на месте от полученных травм.