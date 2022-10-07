«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги онлайн до 10 числа

Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения частным лицам доступны онлайн-сервисы:

- мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- личный кабинет на сайте «Росводоканал Омск»;

- банковской картой на сайте «Росводоканал Омск»;

- сайт «Все платежи»;

- мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;

- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

«На 1 сентября 2022 года сумма недополученных платежей от населения составила 567 млн рублей. Тем не менее, среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства за по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, что граждане, также могут оплатить квитанции за коммунальные услуги без комиссии в кассах предприятия в Омске и в поселках Береговом и Крутой Горке.

Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Из масштабных ремонтных работ в настоящее время ведется строительство песколовок на очистных сооружениях канализации, реконструкция канализационного коллектора по улице 6-я Станционная. Завершены работы по санации двух водоводов, обеспечивающих водой потребителей Ленинского, Октябрьского и Центрального округов Омска.

Для справки:

Офис «Центральный»

Адрес: ул. Маяковского, д. 2.

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Офис «Левобережный»

Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 9.00-18.00

Сб.-вс.: выходной.

Офис «Малунцева, д. 30»

Адрес: ул. Малунцева, д. 30

Прием платежей:

Оплата банковскими картами

Касса:

Пн.- ср.: 9.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 9.00 - 17.00, без обеда

Сб., вс.: выходной.

Пункт приема в потребителей поселке Береговом

Адрес: пр. Комсомольский, 13.

Пункт приема наличных платежей в поселке Крутая Горка

Адрес: ул. Российская, 13