В Омске будут судить экс-депутата его супругу за съемку порно с детьми

За участие в съемках школьницам платили 3 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омской области следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата сельсовета от партии КПРФ Алексея Анищенко и его супруги Инги Ольховой. Их обвиняют в съемке порнографических видео с участием детей.

Как установило следствие, в период с ноября 2020 по апрель 2021 22-летняя обвиняемая, будучи беременной третьим ребенком, заманивала к себе домой школьниц и занималась с ними непристойностями, снимая весь процесс с мужем на видео. Потом супружеская чета выкладывала получившиеся ролики в интернет с целью подзаработать.

Всего известно о двух жертвах извращенцев, среди которых школьница и воспитанница детдома. По словам Ольховой, снимали видео лишь с одной девочкой. Она также добавила, что никто ничего в интернет не выкладывал. Женщина лишь посмотрела отснятый материал и сразу же его удалила. По ее версии, смартфон, на котором хранились видеоролики, кто-то взломал и опубликовал все в Сеть.

Одна из пострадавших - воспитанница детского дома - утверждает, что за участие в съемках она получила от жены депутата 3 тысячи рублей. По словам потерпевшей, из-за того что ролик слили в интернет, его увидели все одноклассники, а также ее родители.

О разврате, происходящем в стенах квартиры в обычной двухэтажке, стало известно в апреле 2021 года. Изначально обвиняемой по делу проходила только Ольхова. Потом стало известно и о причастности ее 27-летнего супруга - тогда еще депутата совета Покровского сельского поселения Алексея Анищенко. В связи с этим народного избранника лишили мандата по решению прокуратуры.

- В ходе следствия у обвиняемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, на которых обнаружено более 80 гигабайт фото- и видео порнографического характера, проведены допросы потерпевших, свидетелей, ряд экспертиз, результаты которых подтвердили причастность обвиняемых к преступлениям, - рассказали в следкоме.

Супругу экс-депутата Ингу Ольхову поместили под домашний арест - у нее на руках осталось двое маленьких детей. Самого бывшего народного избранника, который ранее был судим за хранение наркотиков, сначала заключили под стражу, а потом выпустили с подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении семейное пары, заведенное сразу по нескольким статьям - «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия», «Изготовление и оборот материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних», было передано в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.