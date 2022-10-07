Генменеджер омского «Авангарда» прокомментировал увольнение Олега Микульчика

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне генеральный менеджер омского ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал увольнение из тренерского штаба Олега Микульчика.

«Олег Микульчик травмировал ахилл на предсезонке, ему предстоит длительная реабилитация, а потому его возвращение на лед состоится еще не скоро. Мы очень сожалеем, что стечение обстоятельств не позволяет нам продолжить сотрудничество. Микульчик – очень сильный специалист, однако сейчас он не может полноценно участвовать в тренировочном процессе, - пояснил расторжение контракта Волков.

Генменеджер омского «Авангард» также ответил, что главный тренер команды Дмитрий Рябыкин найдет себе нового помощника в ближайшее время.

Напомним, ранее руководство омских «ястребов» расторгло контракт с другим помощником Рябыкина - с Александром Курашевым.