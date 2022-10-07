В Омской области завершили ремонт автодороги Омск – Муромцево – Седельниково

Фото: пресс-служба минтранса Омской области.

Накануне в Омской области подрядчик ООО «АртРемСтрой» завершил ремонт дороги Омск – Муромцево – Седельниково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Работы компания вела на участке 265-269 километр автодороги. Средства на них были выделены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

За время работ подрядчик усилил основание дорожного полотна, уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины, нанес разметку, а также установил дорожные знаки и сигнальные столбы.

Напомним, масштабные работы на трассе Омск – Муромцево – Седельниково идут уже третий год, начиная с 2019 года. Средства на них были выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С учетом этого участка уже отремонтировано 68 километров данной автодороги.