В Омске вырубят около 200 деревьев в различных точках города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стали известны итоги заседания комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений, состоявшегося в мэрии Омска 26 сентября.

Так, члены комиссии рассмотрели заявление от ООО «Специализированный застройщик «Авант». Компания, возводящая многоэтажку на проспекте Карла Маркса, обратилась уже второй раз за разрешением на снос 3 ив и 30 яблонь. Застройщик получил одобрение.

Другому застройщику ООО «Строительная компания «Камертон» разрешили вырубить 95 деревьев, мешающие строительству дома по улице Чайковского. Одобрили члены комиссии снос 56 аварийных насаждений на «Зеленом острове».

Кроме того, одобрено решение о сносе еще 12 аварийных деревьев около ТЮЗа в районе строящегося ресторана «Гурман».