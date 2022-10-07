В Омске на общегородском субботнике высадят свыше 1 тысячи деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Завтра, 8 октября, в Омске пройдет общегородской субботник, в котором примут участие тысячи жителей города. Во время него планируют высадить около 1,4 тысяч деревьев разных видов и 1 тысячи кустарников.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на субботнике в различных частях Омска жители города и представили предприятий высадят деревья разных сортов. Улицы, парки и скверы города украсят березы, ивы, клены остролистные, ели, яблони, сосны, а также кустарники кизильника, спиреи и барбариса.

Напомним, ранее в Омске администрация Советского округа совместно с представителями группы компаний «Титан» высадила 30 дубов и 23 сосны в сквере Ветеранов. В ближайшее время работы по озеленению пройдут на улице Магистральной и около ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.