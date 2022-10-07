В Омске транспортные карты можно будет пополнить в почтовых отделениях

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Накануне стало известно, что жители Омска смогут пополнить транспортные карты в почтовых отделениях города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Необходимое программное обеспечение для пополнения карт «Омка» и транспортного сегмента «Единой карты» установили во всех отделениях Почты России в Омске и области. Это нововведение поможет облегчить жизнь пассажирам общественного транспорта.

- Внедрение данного сервиса обусловлено наличием и доступностью почтовых отделений практически во всех населенных пунктах Омска и области. В отдаленных районах, где, к примеру, жители испытывают трудности с выходом в Интернет, либо отсутствуют банкоматы, пользователи сервиса могут прийти в любое почтовое отделение и пополнить баланс карты, - сообщил директор МП «Пассажирсервис» Алексей Васильев.

В омском дептрансе отметили, что все привычные способы пополнения карт остаются доступными для пассажирами.

Напомним, ранее в Омске в автобусах маршрута №78 установили в качестве эксперимента валидаторы, которые позволили пассажирам удобнее расплачиваться транспортными и банковскими картами.