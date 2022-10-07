Оштрафованный за хулиганство депутат Анна Степаненко отправилась в лагерь к мобилизованным

Фото: РИА «ОмскИнформ»

В лагерь к мобилизованным с гуманитарной помощью отправилась оштрафованный за хулиганство депутат Анна Степаненко и ее однопартийцы из «Справедливой России». Об этом сообщает «ОскИнформ».

Военнослужащим привезли спальные зимние мешки, термобелье, флисовые балаклавы, теплые перчатки и носки.

Напомним, накануне стало известно, что Анна Степаненко была оштрафована на 500 рублей за разборки в подъезде со своей соседкой. Ранее этой историей заинтересовался глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.