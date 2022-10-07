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Происшествия7 октября 2022 6:29

В Омске «поплыл» ремонт благоустроенных территорий за 15 млн рублей

Проблемы найдены в дорожном покрытии и на детских площадках
Виктория КОВЕРНЕВА
На объектах ремонт велся в 2022 году.

На объектах ремонт велся в 2022 году.

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

На территориях благоустройства в Ленинском округе омская прокуратура обнаружила дефекты. Об итогах проверки рассказали в надзорном органе.

Выезд сотрудников происходил на площади Красной Звезды, вдоль улицы Моторной и проспект Сибирский. Везде были выявлены недостатки.

- В ходе проведенного обследования выявлены отдельные факты деформации дорожного покрытия в виде трещин, недостатки при эксплуатации установленного игрового оборудования, - уточнили в ведомстве.

Претензия уже направлена в профильные ведомства для устранения нарушений.