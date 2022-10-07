Менеджер салона продавал данные омских абонентов сотовой связи

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личные данные омских абонентов сотовой связи продавал в интернете 21-летний менеджер салона. Об этом рассказали региональной ФСБ.

-С января по март злоумышленник за денежное вознаграждение осуществлял неправомерную идентификацию электронных кошельков кредитных организаций, владельцы которых за услугой по проведению указанной операции в офис компании не обращались и согласие на идентификацию не давали, - уточнили в ведомстве.

Без задней мысли о последствиях, парень заработал 100 тысяч рублей, торгуя данными в интернете. Зато теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.