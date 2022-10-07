В Омске до 30 октября запрещена продажа алкоголя возле лагерей с мобилизованными

Решение о запрете связывают с проведением военно-патриотической акции «Своих не бросаем». Фото: Александр БОЙКО

Возле лагерей с мобилизованными с 4 по 30 октября запрещена продажа алкоголя. Соответствующий документ подписал и.о.мэра Евгений Фомин.

Причиной такого решения стало проведение военно-патриотической акции «Своих не бросаем». Поэтому спиртное не будут продавать в сквере танкостроения и на прилегающих территориях, на территории, прилегающей к 242 центру ВДВ, в парке 200-летия Омского кадетского корпуса и на прилегающих территориях.

Отметим, ограничения будут распространяться с 12.00 до 20.00. Напомним, ранее минэкономики внесло предложение о регулировании продажи алкоголя на территории региона.