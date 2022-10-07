Банкротящийся завод «ОША» продал знаменитые омские товарные знаки алкоголя

Постепенно крупнейший холдинг братьев Веретено исчезает с лица земли. Фото: Евгения ГУСЕВА

Знаменитые омские товарные знаки алкоголя продал банкротящийся завод «ОША». Торги провела и. о. конкурсного управляющего Лина Епифанова, пишут «Коммерческие вести».

Цены за названия от 10 тысяч рублей. ООО «Адмирал Колчак» приобрело за 146 640,02 рублей одноименный товарный знак. «Русский характер» и «Штандарт – символ России» ушли Елене Кипариной.

Омич Алексей Зайцев за 50 тысяч рублей купил товарный знак «VERETENO». Иван Волгин из Саранска забрал «Омскую крепость», «Старый Омск» и «Тарские ворота».