Сотрудники ЧОПа задержали злоумышленника, решившегося на серию ограблений омских магазинов

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

На объект незамедлительно выехала группа быстрого реагирования, патрулировавшая данный район. Также на место происшествия вызвали ответственного за объект.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники экипажа обнаружили, что дверь в охраняемое помещение открыта. В ходе осмотра торгового зала, между рейлами с одеждой, они обнаружили нетрезвого мужчину, незаконно проникшего в помещение. Специалисты задержали злоумышленника и уведомили представителей правоохранительных органов об инциденте.

По приезде сотрудников полиции охранники сообщили им о сходстве задержанного с человеком, накануне обокравшего соседний павильон рыбы и морепродуктов. Ранее его владелец предоставил изображение преступника, чьи действия зафиксировали видеокамеры.

Позже стало известно, что задержанный сотрудниками ЧОПа мужчина и есть тот самый злоумышленник, причинивший значительный материальный ущерб рыбному магазину. По словам хозяина павильона, это подтвердили многочисленные улики в ходе оперативной проверки. После случившегося мужчина решил поставить свой объект под охрану, дабы избежать повторения неприятной ситуации.