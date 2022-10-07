В Омской области в поселке Большеречье строят детский сад на 101 место

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В поселке Большеречье Омской области продолжают строительство детского сада на 101 место. Подрядчик ООО «Научно-производственное объединение «ГЛОБАЛ ГИС» приступил к установке окон в здании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас на объекте строители ведут кровельные работы, монтируют инженерные коммуникации и штукатурят стены. Кроме того, они готовят арматурный каркас под монолитные бетонные фрагменты здания. В этом месяце подрядчик также планирует приступить к монтажу электрики и сантехники.

Напомним, строят детский сад на 101 место в поселке Большеречье строят по национальному проекту «Демография».