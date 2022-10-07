В поселке Омском начали строить новый пятикилометровый водопровод

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в Омском сельском поселении приступили к строительству нового водопровода, протяженность которого составит 5 километров. Он поможет решить проблемы с водоснабжением в поселке, возникавшие ранее.

Сейчас на объекте строители приступили к первому этапу работ - идет закладка основы для инженерных сетей. Водопровод протянется от кольца возле АЗС №7 по Красноярскому тракту в черте города до Центральной улицы поселке Омский.

- Реконструкция водоснабжения - важный этап в развитии нашего поселения. Проблема с изношенностью сетей возникла давно. Для активного развития поселения необходимы большие объемы воды. Мы рады, что нашли пути решения данного вопроса, - рассказала глава Омского сельского поселения Светлана Аленина.

Отметим, строительство пятикилометрового водопровода планируют завершить в декабре этого года.