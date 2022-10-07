В Омске на концерт «Ленинграда» на «G-Drive Арене» пришло 10 тысяч человек

Фото: пресс-служба «G-Drive Арены».

В Омске на выступление группы «Ленинграда» на «G-Drive Арене», которое состоялось вечером в четверг, пришло свыше 10 тысяч человек. Это уже третье мероприятие, которое проходит на стадионе с момента его открытия.

Солист группы Сергей Шнуров со сцены исполнил хиты - WWW, «На лабутенах», «Валенки», «Кабриолет» и другие.

В пресс-службе «G-Drive Арены» отметили, что все билеты на концерт были распроданы. И правда, все места - и сидячие, и на танцполе были заняты. Стоимость билетов на выступление известной группы варьировалась от 2 до 18 тысяч рублей

Напомним, ранее на ледовой арене прошел первый домашний матч «Авангарда». Тогда омские «ястребы» встретились с сибирской «Сибирью». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу омичей. Самый первым же мероприятием, которое состоялось на «G-Drive Арене», стал матч МХЛ.