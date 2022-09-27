Омская область получила 117,9 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

В районах омские власти насчитали 73 несанкционированные свалки. Фото: Евгения ГУСЕВА

На ликвидацию несанкционированных свалок Омская область получила 117,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Средства будут распределены между 16 районами, где будут ликвидированы 73 нелегальных точки сброса мусора.

Деньги получат: Азовский Ненецкий национальный муниципальный район, Горьковский , Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Марьяновский, Москаленсикй, Называевский, Оконешниковсикй, Омский, Саргатский, Таврический и Тарский районы.