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Общество27 сентября 2022 11:36

Омская область получила 117,9 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

Деньги распределят между 16 районами
Виктория КОВЕРНЕВА
В районах омские власти насчитали 73 несанкционированные свалки.

В районах омские власти насчитали 73 несанкционированные свалки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На ликвидацию несанкционированных свалок Омская область получила 117,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Средства будут распределены между 16 районами, где будут ликвидированы 73 нелегальных точки сброса мусора.

Деньги получат: Азовский Ненецкий национальный муниципальный район, Горьковский , Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Марьяновский, Москаленсикй, Называевский, Оконешниковсикй, Омский, Саргатский, Таврический и Тарский районы.