В Омске начал работу молодежный форум карьерных возможностей «Трамплин»

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

Форум карьерных возможностей «Трамплин» пройдет в Омске с 27 по 29 сентября на базе кадрового центра «Работа России». Тематические площадки разделили по отраслям: строительство; сельское хозяйство и пищевая промышленность; здравоохранение, образование и социальное обеспечение; промышленный комплекс; IT-технологии; менеджмент и управление персоналом. Участниками первого молодежного форума карьерных возможностей станут около пятисот человек.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

Хэдлайнеры расскажут студентам о перспективах работы на предприятиях. Молодые соискатели будут решать предложенные работодателями кейсы, самых активных пригласят на практику и стажировку, а после – на работу.

Сегодня участников форума встречали костюмированные представители востребованных в регионе профессий, в холле работал диджей, была организована фотозона.

- Мы хотим не просто рассказать о вакансиях, которые сегодня есть в Омской области, мы хотим показать вам карьерные возможности нашего региона. Нам интересно не только раскрыть перспективы трудоустройства и профессионального развития, но и услышать ваше мнение. Каждый сможет задать интересующие вопросы, продемонстрировать свои навыки и умения. Это будет открытый диалог между участниками, а решение и презентация кейсов помогут раскрыть потенциал молодых омичей, – отметил зампред омского правительства, министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов, который открыл форум.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

- Я учусь на четвертом курсе Сибирского юридического университета. Как любой омский студент я постоянно думаю о том - куда пойти работать после завершения учебы. Как не ошибиться в выборе компании? Сколько я буду получать? В какой коллектив попаду? Но, главный вопрос, который меня волнует – какие перспективы у меня есть? Какие перспективы есть в моем родном городе? Именно этот вопрос лег в основу проекта, – обратилась к участникам форума активист молодежного правительства Омской области Елизавета Меньщикова.

Сегодня начала работу первая отраслевая площадка форума – промышленный комплекс. Ее представили такие компании, как завод имени Баранова, «Омсктехуглерод», «Сатурн», «Полиом», НПО «Мир». На встречу с потенциальными работодателями пришли студенты старших курсов Омского государственного университета путей сообщения, Сибирского автомобильно-дорожного университета, Омского авиационного колледжа имени Жуковского, Сибирского профессионального колледжа, Омского экономического колледжа.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

- Неожиданный и интересный формат форума, не думал, что будет так динамично, весело. Так как я заканчиваю обучение и как раз думаю о том, куда пойти работать. Мне интересно узнать не только уровень заработной платы, но и перспективы развития, – рассказал студент 4 курса Сибирского профессионального колледжа Владислав Браже.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

На отраслевой площадке работали и представители оборонно-промышленного комплекса региона. В сектор требуются инженеры, операторы ЧПУ, токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари, регулировщики, наладчики, конструкторы, проектировщики, механики — всего более 2 тысяч человек понадобится на производствах в скором времени. Заработная плата зависит от опыта работы и уровня компетенций. Работодатели гарантируют социальный пакет, готовы трудоустраивать омичей без опыта и обучать их, рассматривают возможность совмещения учебы и работы, отдельные предприятия предоставляют санаторно-курортное лечение и компенсируют ипотеку (аренду жилья), обучение. Для детей сотрудников предусмотрен отдых в детских лагерях.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

- Сегодня государство ставит перед нами серьезную задачу – наращивать темпы производства. Для этого нам нужны около 400 специалистов. Мы ищем молодых и перспективных ребят. Нам требуются конструкторы, технологи, токари, фрезеровщики, шлифовщики. Самое главное – это рабочие профессии, такие специалисты нам нужны в первую очередь. Мы готовы поддержать молодых специалистов. Предприятие предоставляет компенсацию аренды жилья – до 10 тысяч рублей и ипотеки – порядка 10 тысяч рублей. Кроме того, в пакет с дополнительными социальными гарантиями мы включили оплату путевок и материальную помощь, – пояснил начальник учебного центра филиала ПАО «Сатурн» Егор Худояров.

Во второй половине 27 сентября заработает вторая площадка форума – IT-сфера, 28 сентября - секции «Строительная и дорожная отрасль» и «Сфера менеджмента и управления персоналом».

Третий день форума, 29 сентября, откроет площадка «Сельскохозяйственная и пищевая отрасль», а завершит мероприятие работа площадки «Социальная сфера. Здравоохранение. Образование».