В Омске продолжают строительство школы на 1122 места на Космическом проспекте

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Накануне строители возвели цокольный этаж школы, которая будет открыта Космическом проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

- На объекте рабочие продолжают устройство арматурных каркасов плит перекрытий и лифтовых шахт, строят спуски в цокольный этаж, завершают вертикальную гидроизоляцию и утепление цокольного этажа. Параллельно они монтируют коммуникационные сети, - рассказали в ведомстве.

Напомним, подрядчик ООО «Строительные материалы Сибири» получил разрешение на строительство образовательного учреждения от департамента архитектуры и градостроительства ровно месяц назад - 27 августа. Школу на 1122 места на Космическом проспекте возводят нс средства, выделенные по национальному проекту «Образование».