В Омске нашли предприятие, которое систематически загрязняет воздух

Ранее омичи жаловались неприятные запахи в воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в региональном минприроды рассказали, что возможным виновником возникающего в воздухе неприятного запаха может быть предприятие, на котором хранят горюче-смазочные материалы. Какое именно неизвестно.

- В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку по процедура установления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по хранению горючих - смазочных материалов в металлических емкостях и их переработке путем использования парогенератора, - сообщили в минприроды.

В ведомстве также отметили, что превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не было зафиксировано. При этом ранее жители Омска пожаловались на неприятные запахи в воздухе. По словам одного из омичей, в городке Нефтяников пахло гарью.

Напомним, ранее Омская область заняло последнее место среди 85 региона России в экологическом рейтинге, составленном по итогам лета «Зеленым патрулем».