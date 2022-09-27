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Общество27 сентября 2022 9:36

В Омске нашли предприятие, которое систематически загрязняет воздух

Оно занимается хранением и переработкой горюче-смазочных материалов с помощью парогенератора
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ранее омичи жаловались неприятные запахи в воздухе.

Ранее омичи жаловались неприятные запахи в воздухе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в региональном минприроды рассказали, что возможным виновником возникающего в воздухе неприятного запаха может быть предприятие, на котором хранят горюче-смазочные материалы. Какое именно неизвестно.

- В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку по процедура установления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по хранению горючих - смазочных материалов в металлических емкостях и их переработке путем использования парогенератора, - сообщили в минприроды.

В ведомстве также отметили, что превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не было зафиксировано. При этом ранее жители Омска пожаловались на неприятные запахи в воздухе. По словам одного из омичей, в городке Нефтяников пахло гарью.

Напомним, ранее Омская область заняло последнее место среди 85 региона России в экологическом рейтинге, составленном по итогам лета «Зеленым патрулем».