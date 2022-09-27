В Омске коммунальщики откачали 650 кубометров дождевой воды с дорог

Проведены работы были на 30 участках улично-дорожной сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне омские коммунальщики ликвидировали последствия дождя, который шел без остановки на территории региона почти сутки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в администрации города, за минувшие сутки дорожники провели все необходимые мероприятия по локализации подтоплений на более, чем на тридцати участках улично-дорожной сети. В работах были также задействованы 15 единиц спецтехники УДХБ.

- Скопившую дождевую воду уже откачали на улицах Манякина, 4-й Железнодорожной, Романенко, Малиновского, Белозерова, Нефтезаводской, Химиков, Волкова, Демьяна Бедного, Новокирпичной, Шаумяна, Моторной, Кучерявенко, Стальского, Лобкова, Чайковского, Туполева, Дмитриева, 70 лет Октября, 1-й Восточной, Серова, Аносова, Пушкина, Завертяева, на проспектах Менделеева и Маркса, дублерах дорог по улицам Перелета и Дмитриева, в районе перекрестков улиц Орджоникидзе - Кемеровской, Пушкина - Маяковского, Герцена – Рабиновича, а также на территории бульвара Победы и на других участках, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в Омске дорожники уже заканчивают подготовку к зиме. На данный момент заготовлено свыше 54 тонн пескосоляной смеси.