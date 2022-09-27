В Омске владельцам долгостроев придется платить повышенную аренду

Арендную плату для них будут рассчитывать по коэффициенту 2,2 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне днем в омском Горсовете прошло заседание комитета по муниципальной собственности.

На прошедшем заседании депутаты приняли решение увеличить в 2 раза коэффициент арендной платы для владельцев долгостроев на территории города.

Директор департамента имущественных отношений мэрии Омска Дмитрий Махиня отметил, что в городе много недостроев, портящих его вид. Хотя горадминистрация совместно с правительством региона и пытается эту ситуацию урегулировать, однако предусмотренная законом процедура, позволяющая изымать такие объекты достаточно трудоемкая на практике. Он добавил, что в среднем 10 из них получается изъять и выставить на торги.

В связи с этим единственным возможным решением является повышение коэффициента арендной платы на участки с такими объектами.

- К договорам аренды в отношении объектов незавершенного строительства, которые не были введены в эксплуатацию в установленный законом срок, будет применен повышающий коэффициент - 2,2. Арендная плата в отношении таких объектов вырастет в два раза. Необходимо отметить, что эта мера временная: после ввода объекта в эксплуатацию арендная плата будет возвращена на прежний уровень. По нашим расчетам, порядка 150 договоров попадут под такое повышение арендной платы. Общая сумма дополнительных доходов бюджета составит около 90 миллионов рублей, – рассказал Дмитрий Махиня.

Данное решение поддержали все 12 депутатов, входящие в комитет по муниципальной собственности в Горсовете.

Напомним, ранее в Омске на торги выставили долгострой на проспекте Мира.