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Общество27 сентября 2022 8:56

В Омске владельцам долгостроев придется платить повышенную аренду

Это решение поддержали все 12 членов комитета по муниципальной собственности
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Арендную плату для них будут рассчитывать по коэффициенту 2,2

Арендную плату для них будут рассчитывать по коэффициенту 2,2

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне днем в омском Горсовете прошло заседание комитета по муниципальной собственности.

На прошедшем заседании депутаты приняли решение увеличить в 2 раза коэффициент арендной платы для владельцев долгостроев на территории города.

Директор департамента имущественных отношений мэрии Омска Дмитрий Махиня отметил, что в городе много недостроев, портящих его вид. Хотя горадминистрация совместно с правительством региона и пытается эту ситуацию урегулировать, однако предусмотренная законом процедура, позволяющая изымать такие объекты достаточно трудоемкая на практике. Он добавил, что в среднем 10 из них получается изъять и выставить на торги.

В связи с этим единственным возможным решением является повышение коэффициента арендной платы на участки с такими объектами.

- К договорам аренды в отношении объектов незавершенного строительства, которые не были введены в эксплуатацию в установленный законом срок, будет применен повышающий коэффициент - 2,2. Арендная плата в отношении таких объектов вырастет в два раза. Необходимо отметить, что эта мера временная: после ввода объекта в эксплуатацию арендная плата будет возвращена на прежний уровень. По нашим расчетам, порядка 150 договоров попадут под такое повышение арендной платы. Общая сумма дополнительных доходов бюджета составит около 90 миллионов рублей, – рассказал Дмитрий Махиня.

Данное решение поддержали все 12 депутатов, входящие в комитет по муниципальной собственности в Горсовете.

Напомним, ранее в Омске на торги выставили долгострой на проспекте Мира.