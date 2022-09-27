В Омске возобновили работу трамваев по маршруту №7

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне утром в Омске коммунальщики откачали воду, скопившуюся из-за дождя на перекрестке улиц Орджоникидзе и Кемеровская. Из-за нее вчера было временно приостановлено движение трамваев по маршруту №7 (поселок Амурский – улица Стрельникова.). Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Коммунальщики потратили почти восемь часов. чтобы откачать воду мешавшую движению электротранспорта. Работы на участке они проводили с 21:30, 26 сентября, до 5:00 утра, 27 сентября. Сейчас движение трамваев по маршруту №7 возобновлено.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в связи с тем, что вода затопила пути. Движение трамваем было организовано следует в обоих направлениях до остановки «11-я Ремесленная», с последующей отправкой в депо.