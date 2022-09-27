Омский силач установил рекорд России в Красноярске

25 сентября в одном из старейших городов Сибири прогремел масштабный фестиваль «Русское лето. За Россию». Он охватил пять федеральных округов страны — Дальневосточный, Сибирский, Центральный, Северо-Западный и Приволжский, а Красноярск стал заключительной точкой в этом маршруте.

Для гостей праздника работали развлекательные и спортивные площадки. Так, яркое шоу Всемирной Богатырской Лиги «Сильнейшая нация мира» стало одним из самых посещаемых, ведь участники проекта демонстрировали трюки на грани человеческих возможностей. А стронгмен из омской «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков не только провел для гостей фестиваля мастер-класс и открытую тренировку, но и установил рекорд России в категории «Мастер 40+», подняв бревно весом 185 кг. Отметим, что это на 4 кг больше прежнего результата.

М. Шивляков: «Будем честны, на тренировках брал вес и 200 килограммов, поэтому есть еще потенциал для предстоящих рекордов, будем повышать планку!»

Коллеги Михаила по цеху тоже не давали скучать гостям – они провели любительский турнир «Сибирский характер» и показали красноярцам незабываемое силовое шоу. Для малышей были организованы игровая площадка и интерактивные программы.

Завершил грандиозный праздник концерт звезд российской эстрады – Ольги Кормухиной и группы «7Б». А финальным его аккордом стал официальный гимн фестиваля.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой "СТБ-Охрана".