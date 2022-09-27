Общегородской субботник в Омске пройдет 8 октября в любую погоду

Омичи этой осенью должны не только убрать мусор, но и высадить деревья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 октября при любой погоде состоится общегородской субботник. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» сообщила директор управления благоустройства Галина Зурнаджан.

- Даже если будет минус 2 градуса, в любом случае субботник состоится. И мы планируем произвести осенние посадки. По традиции именно осенью высаживают больше деревьев и кустарников, чем весной. При этом приживаемость осенних посадок выше, чем весенних, - пояснила руководитель.

В планах агрономов, высадить 5,5 тысяч деревьев и 32 тысяч кустарников. Все эти зеленые насаждения должны укорениться за осень и полноценно пойти в рост уже грядущей весной.