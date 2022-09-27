В ОмГАУ прошел четвертый медиабаттл «MEDIAVERSUS: Зумеры Vs Миллениалы»

В студии для проведения медиаверсуса «Зумеры Vs Миллениалы» встретились яркие представители поколений: Кирилл Штанов, студент землеустроительного факультета и Максим Александрович Левшунов, заместитель директора КХ «Тритикум».

В первом блоке «Моя аграрная профессия» участники отвечали на вопросы и размышляли о фразах-стереотипах.

«Менять рабочее место нужно как можно чаще».

М.А.Левшунов не согласился с этим утверждением, так как «если человек часто меняет свою деятельность, то это настораживает, а вот молодым специалистам, имеющим пока что мало опыта, но желающим его получить, мы всегда рады».

Кирилл Штанов отметил, что «пока молодой, можно и нужно себя искать, посмотреть, какая сфера деятельности ближе».

«Начинать карьеру лучше в крупной компании».

Кирилл высказал мнение, что это совсем неважно, в какой компании начинать работать. А Максим Александрович подметил, что «начинать карьеру нужно в правильной компании, и она необязательно должна быть большой, важен коллектив и профессионализм руководителя и команды».

«Цвет диплома имеет значение»

«Это абсолютно не имеет значения, не считаю, что для работы на производстве нужно обязательно иметь красный диплом», - сказал Максим Александрович. Кирилл с ним согласился, отметив, «главное – это вовлеченность специалиста в работу, а научиться чему-то еще можно и в процессе работы».

Во втором раунде снова изменились задания для участников баттла. На этот раз им предстояло разобраться, какие факты, связанные с сельским хозяйством, являются правдивыми, а какие - ложными. В этом задании соперники проявили не только знания, но и смекалку, и логику.

В завершение беседы Максим Александрович Левшунов и Кирилл Штанов поразмышляли на тему будущего аграрной отрасли. В этом вопросе их предположения коренным образом не отличались. Оба представителя поколения видят будущее аграрной отрасли динамично развивающимся.

Чьи мнения оказались более убедительными, решили зрители стрима, для них было запущено голосование в группе Омского ГАУ ВКонтакте. Кстати, запись баттла также можно посмотреть в группе университета по ссылке.

Следующие баттлы медиаверсуса «Зумеры Vs Миллениалы» пройдут уже в октябре и будут еще интереснее, так как выходят за пределы Омского региона. Следите за новостями в социальных сетях вуза и скоро узнаете их героев.

Напомним, реализация медиаверсуса «Зумеры Vs Миллениалы» проходит на средства гранта Росмолодежи.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.