Росгвардейцы призвали мобилизованных омичей сдать на бесплатное хранение личное оружие

Храниться оружие будет бесплатно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдать на хранение личное оружие мобилизованных омичей призвали в региональном управлении Росгвардии. Такая мера позволит обеспечить безопасность и обществу, и имуществу.

- С целью профилактики противоправных действий с использованием гражданского оружия, а также недопущения утрат и хищений на период прохождения военной службы владельца оружия, войска национальной гвардии настоятельно рекомендуют и предлагают перед убытием в военные комиссариаты сдать на хранение свое оружие и боеприпасы, - заявили в ведомстве.

Принести пистолеты, ружья, патроны можно в органы внутренних дел по месту жительства или в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Хранение бесплатное.