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Общество27 сентября 2022 4:38

Росгвардейцы призвали мобилизованных омичей сдать на бесплатное хранение личное оружие

Таким образом они предостерегают мужчин от того, что кто-то воспользуется их имуществом
Виктория КОВЕРНЕВА
Храниться оружие будет бесплатно.

Храниться оружие будет бесплатно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдать на хранение личное оружие мобилизованных омичей призвали в региональном управлении Росгвардии. Такая мера позволит обеспечить безопасность и обществу, и имуществу.

- С целью профилактики противоправных действий с использованием гражданского оружия, а также недопущения утрат и хищений на период прохождения военной службы владельца оружия, войска национальной гвардии настоятельно рекомендуют и предлагают перед убытием в военные комиссариаты сдать на хранение свое оружие и боеприпасы, - заявили в ведомстве.

Принести пистолеты, ружья, патроны можно в органы внутренних дел по месту жительства или в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Хранение бесплатное.