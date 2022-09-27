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Общество27 сентября 2022 4:07

Празднование 200-летия Омской области отменили

Концерт группы «Любэ» пройдет на одном из мобилизационных пунктов
Виктория КОВЕРНЕВА
Ранее предполагалось проведение мероприятия, но без запуска салюта.

Ранее предполагалось проведение мероприятия, но без запуска салюта.

Фото: Андрей Михайлов

Праздничные мероприятия, посвященные 200-летию Омской области, было решено отменить. Об этом накануне в своем телеграм-канале заявил глава региона Александр Бурков.

- Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно — это диаметрально противоположные вопросы, - написал губернатор. - Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере.

Что касается концерта приглашенной группы «Любэ», то он состоится на одной из мобилизационных баз.

Напомним, массовые мероприятия по всей стране начали отменять еще месяц назад. Это связывают со спецоперацией на Украине.