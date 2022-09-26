Омская мэрия не может найти главного архитектора уже три месяца

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Омская мэрия пытается на протяжении почти трех месяцев человека, который займет пост главного архитектора города. Прием резюме от соискателей открыт до 5 декабря 2022 года.

Кандидат на этот пост может рассчитывать на зарплату в размере от 47 до 60 тысяч рублей. У него должен быть стаж не менее 2 лет на госслужбе и столько же работы по специальности. Должен он иметь и высшее образование - специалитет или магистратура. Среди базовых знаний у кандидата - знание законодательства о противодействии коррупции, Конституции РФ, а также главное - русского языка.

Напомним, ранее этот пост занимала Наталья Старченко. В мае этого года она перешла на работу в минстрой Омской области.