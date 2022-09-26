В Омской области за субботу ликвидировали три лесных пожара

Фото: пресс-служба ГУЛХ Омской области.

В Омске за выходные произошли три пожара в лесах, расположенных на территории Называевского, Исилькульского и Черлакского районах. Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.

Так, бригада САУ «Исилькульский лесхоз» потратила тушение возгорания свыше 5 часов.

В эти часы вспыхнул пожар в березовом лесу в Черлакском лесхозе. Для его тушения были задействованы бригада из 8 человек, а также 2 трактора с плугом и 2 автомобиля.

Ликвидации возгорания мешал сильный ветер, однако бригаде лесоводов удалось это сделать достаточно быстро.

Третье возгорание произошло в лесу в Называевском районе. В его тушении приняло участие 11 человек. Также были использованы два трактора для опашки горящего участка и прекращения распространения огня, три автомобиля и автоцистерна с водой.

Добавим, похолодание и дожди, пришедшие в регион, не значат, что пожароопасный сезон уже завершен. Жителей Омской области советуют соблюдать осторожность при посещение лесов.