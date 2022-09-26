Студеникина стала председателем комитета по социальным вопросам в омском Горсовете

Фото: пресс-служба ОГА.

Накануне днем в омском Горсовете избрали председателя комитета по социальным вопросам и его заместителей.

Депутаты проголосовали за кандидатуру Светланы Студеникиной, которая также занимала этот пост в прежнем созыве. Ее заместителями были назначены Инна Гомолко и Наталья Старовойтова.

- Работа социального комитета будет продолжаться по всем направлениям, которые очень близки и важны каждому депутату, потому что они связаны с интересами каждого избирателя, каждой семьи, и, в первую очередь, это сфера образования. Это самое главное и основное. Конечно, будем рассматривать вопросы связанные и с подготовкой наших образовательных, спортивных школ и школ искусств к новому учебному году. Также на повестках вопросы летнего и зимнего оздоровления детей и многое другое. Если говорить обо мне лично, то я планирую с большей активностью погрузиться в те проблемы, которые будут стоять в рамках повестки или же проблемы, которые прописаны в обращениях граждан и на своем избирательном округе, и вообще в городе в целом, - рассказала об основных направлениях работы комитета Светлана Студеникина.

Добавим, на заседании члены комитета также обсудили вопрос об установке мемориальной доски Д.В. Глебову.