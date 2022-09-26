Провозин вновь возглавил комитет по экономическому развитию в омском Горсовете

Фото: пресс-служба ОГС.

Накануне днем в омском Горсовете прошло заседание комитетов, на котором избрали их председателей и заместителей.

Сегодня, 26 сентября, на заседании комитетов Омского горсовета выбирали председателей и их заместителей.

На пост председателя комитета по вопросам экономического развития был выдвинут представитель «Единой России» Алексей Провозин. Он занимал этот пост в прошлом созыве. За его кандидатуру проголосовали единогласно. Ее заместителями назначили Павла Королькова и Таймаса Абдуалинова.

- На заседаниях комитета по вопросам экономического развития рассматриваются все темы, связанные с предпринимательством на территории Омска, и в основном комитет посвящен доходной части бюджета. Расходная часть, безусловно, нас тоже заботит, но она более подробно рассматривается на других комитетах. В этом созыве в состав комитета вошли, как опытные депутаты из прошлых созывов, так и новые. Но все они люди из бизнеса, из реальной экономики, именно такие нам нужны, - рассказал Провозин о том, как будет работать комитет в 7 созыве.

Напомним, ранее омский Горсовет избрал председателем Владимира Корбута. Тогда 39 из 40 муниципальных депутатов поддержали его кандидатуру.