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Общество26 сентября 2022 10:26

В омской филармонии отменили гала-концерт V Международного конкурса скрипачей

Он должен был состоятся 27 сентября
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Мероприятие должно было пройти уже завтра, 27 сентября.

Мероприятие должно было пройти уже завтра, 27 сентября.

Накануне стало известно об отмене гала-концерт V Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича. Об этом сообщили в пресс-службе омской филармонии.

- Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкелевича, запланированный на 27 сентября в Зале органной и камерной музыки, не состоится. Участники концерта по разным причинам не смогут прибыть в Омск, о чем сообщили накануне, - пояснили в ведомстве.

Зрители смогут вернуть билеты.

Напомним, международный конкурс юных скрипачей, носящий заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича, прошел первый раз в Омске в 2009 году. Он был приурочен к 100-летию со дня рождения музыканта, детство которого прошло в нашем городе. Последний раз конкурс доложен был пройти в 2020 году, однако был отменен из вспышки коронавируса.