В омской филармонии отменили гала-концерт V Международного конкурса скрипачей

Мероприятие должно было пройти уже завтра, 27 сентября.

Накануне стало известно об отмене гала-концерт V Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича. Об этом сообщили в пресс-службе омской филармонии.

- Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкелевича, запланированный на 27 сентября в Зале органной и камерной музыки, не состоится. Участники концерта по разным причинам не смогут прибыть в Омск, о чем сообщили накануне, - пояснили в ведомстве.

Зрители смогут вернуть билеты.

Напомним, международный конкурс юных скрипачей, носящий заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича, прошел первый раз в Омске в 2009 году. Он был приурочен к 100-летию со дня рождения музыканта, детство которого прошло в нашем городе. Последний раз конкурс доложен был пройти в 2020 году, однако был отменен из вспышки коронавируса.