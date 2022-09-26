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Общество26 сентября 2022 10:04

В Омске власти включили отопление в 2 тысячах многоквартирных домов

О ходе отопительного сезона рассказал мэр города Сергей Шелест
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне отопление включили в 2 тысячах многоквартирных жилых домов, а также 280 объектов социальной инфраструктуры. Коммунальщики продолжают работы - в ближайшее время тепло станет еще в нескольких тысячах домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, отопительный сезон в городе власти начали еще прошлую пятницу, 23 сентября. В домах жителей Нижнеомского, Тевризского, Усть-Ишимского, Калачинского, Крутинского, Любинского, Большеуковского и Называевского районов Омской области отопление включили еще на прошлой неделе. Сейчас в регионе с 15 сентября также действуют специальные комиссии по подготовке к отопительному сезону.