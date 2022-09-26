Титарёв уволился с должности директора омского филиала RedWings

Фото: пресс-служба авиакомпании RedWings.

Накануне в руководстве авиакомпании Red Wings заявили об отставке Виктора Титарёва с должности директора омского филиала. Как рассказали в компании, это решение было принято по обоюдному согласию сторон.

- Я был рад вернуться в отрасль, приняв предложение возглавить филиал Red Wings в родном городе. Однако в конце весны стало ясно, что Омская операционная база авиакомпании не сможет развиваться теми темпами, которые были запланированы прошлой осенью и зимой. В мае мы с топ-менеджментом головного офиса начали обсуждать новый подход к структуре управления операциями в Омске. Я благодарен руководству Red Wings за то, что решения в отношении филиала принимались не в спешке, а после всестороннего анализа текущей ситуации в отрасли, и что как результат авиакомпания остается в регионе, - прокомментировал Титарёв.

В руководстве авиакомпании отметили, что она сохраняет сильное присутствие в регионе и продолжает выполнять рейсы из Омска по трем направлениям - в Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды.

Напомним, что в сентябре авивперевозчик заявил, что временно приостанавливает базирование самолётов в омском аэпороту.